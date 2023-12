Grégoire Carlé

Grégoire Carlé a publié ses premières histoires en bandes dessinées dans la revue Ecarquillette du collectif Troglodyte, qui sévissait fin de la première décennie du XXIème siècle à Strasbourg. C’est ainsi que son dessin et ses histoires tapèrent dans l’œil de la maison d’édition L’Association, où il publia Baku, une rêverie orientale en trois volumes et La nuit du capricorne (sorti en avril 2013). Après avoir vécu en Haïti pour s’initier aux mystères vaudous, il est de retour à Paris et travaille maintenant sur une grande œuvre psychédélique.

Site personnel

Publications

La nuit du capricorne, 2013, L’Association

Baku, tomes 1 (2008), 2 (2009) et 3 (2010), L’Association